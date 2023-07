Landini, "serve una lotta senza quartiere alla precarietà"

"Serve una lotta senza quartiere alla precarietà. Le leggi vanno cambiate. Il governo, anziché modificare leggi sbagliate di governi precedenti, sia di destra sia di sinistra, le sta peggiorando, come con i voucher legalizzando i contratti a termine". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in Valle d'Aosta per l'evento "Giovani e lavoro. Quali prospettive in Valle d'Aosta".

"Non escludiamo nulla - prosegue Landini -, azioni sindacali in termini contrattuali e rivendicativi" e "nelle prossime settimane se questo scenario non cambia si può anche pensare di usare strumenti che servono per abrogarle". Landini prosegue "vanno cancellate chiamate intermittenti, finte partite Iva e bisogna arrivare a una situazione per cui le persone che lavorano hanno gli stessi diritti e le stesse tutele".



