"La Costituzione va applicata.

L'attacco alla magistratura è molto grave perché la magistratura in un Paese democratico deve essere indipendente e non rispondere a nessuna forza politica o governo". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in Valle d'Aosta per un convegno sui giovani e il lavoro.



