Caveri, "Euroregione AlpMed ci darà grandi soddisfazioni"

"L'Euroregione AlpMed ci darà grandi soddisfazioni". Lo ha detto l'assessore regionale agli affari europei, Luciano Caveri, al rientro da una riunione in Francia proprio dedicata al rilancio dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo, nata nel luglio 2007. L'incontro si è svolto a Courchevel, a margine del Comitato per il programma Interreg Alcotra Francia-Italia. "La dotazione complessiva - ha spiegato Caveri - ammonta a 180 milioni di euro fino al 2027".

Per il bando 'Nuove sfide' sono stati approvati - con partner valdostani - i progetti 'Digitalps Museum', sulla digitalizzazione del patrimonio museale (totale 2 milioni), 'Techyourworld' per la trasformazione digitale (2 milioni) e 'Recrosses' per la decarbonizzazione del territorio (1,1 milioni).

Per il bando 'Promuovere lo sviluppo integrato' sono stati approvati, con partner valdostani, i progetti: 'Alp'Aera' per gli impatti del cambiamento climatico (2 milioni), 'Becca' per la corretta progettazione degli invasi (2 milioni), 'PrevRiskCC' per gli adattamenti agli effetti del cambiamento climatico, 'SeTe' per la transizione ecologica (2,8 milioni). Inoltre sono stati approvati i progetti 'Fridha' per il trattamento delle patologie dell'apparato digerente (1,3 milioni), 'Dahu' sulle conseguenze del cambiamento climatico per il turismo, (3 milioni), e 'TransiT' sulla transizione delle piccole destinazioni turistiche (2,8 milioni).