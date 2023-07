Sciopero metalmeccanici, adesione stimata in Vda del 70%

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - "In Valle d'Aosta stimiamo un'adesione allo sciopero del 70%, ma bisogna tenere conto che le aziende non sono obbligate a darci i dati, delle persone in cassa integrazione e del periodo di ferie". Lo spiega Fabrizio Graziola (Fiom Cgil) in merito allo sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil indetto per ieri nelle regioni del nord allo scopo "avvertire il governo del fatto che la mancanza di politiche industriali rischia di determinare la desertificazione industriale del nostro Paese", spiegano i sindacati.

Lo sciopero aveva durata di quattro ore a fine turno. "E' un risultato più che positivo", aggiunge Graziola, spiegando che alcuni reparti della Cogne, la grande acciaieria di Aosta, "sono rimasti fermi". (ANSA).