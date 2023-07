Allarme per spari ad Aosta, erano a salve per festeggiare nozze

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - Paura questa mattina in centro ad Aosta, in via Adamello, per quelli che sembravano dei colpi di pistola. L'allarme è stato dato intorno alla 9,30 da un commerciante della zona che ha chiamato il 112 dicendo di aver sentito almeno cinque colpi di arma da fuoco. In pochi minuti la polizia è arrivata sul posto. Dagli accertamenti è emerso che a sparare, con una pistola a salve, è stato un giovane egiziano di 24 anni che stava festeggiando il matrimonio di un amico.

La sua posizione è ora al vaglio della polizia e della procura per eventuali denunce. Sul posto, oltre alla volante anche gli uomini della squadra mobile e della scientifica che hanno svolto i rilievi del caso. (ANSA).