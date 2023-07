Schiaffi e maltrattamenti alla moglie, condannato trentunenne

Il giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore ha condannato a due anni e due mesi di reclusione un cittadino marocchino, di 31 anni, residente ad Aosta, accusato di maltrattamenti di famiglia. L'uomo è sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento dalla moglie.

A denunciarlo era stata la coniuge, sposata in Marocco a dicembre dello scorso anno dopo un matrimonio combinato dai familiari. I due, che sono cugini, subito dopo le nozze sono venuti ad Aosta, dove lui già lavorava e aveva casa. I fatti risalgono a febbraio, quando la donna era riuscita a chiedere aiuto ai vicini e a chiamare la polizia dopo l'ennesimo litigio: l'uomo aveva trovato un capello nel piatto e l'aveva colpita con uno schiaffo. La donna ha raccontato agli inquirenti di essere stata picchiata dal marito, che non la faceva uscire e la obbligava, quando lui era a lavorare, a stare dalle cognate dove sarebbe stata costretta a pulire e cucinare per tutti. Durante il processo l'imputato ha respinto tutte le accuse.

Il pm Manlio D'Ambrosi aveva chiesto una condanna a tre anni e tre mesi.