Manes, "al lavoro per rilanciare periferie e aree montane"

"La Commissione non dovrà solo impegnarsi sulle tematiche specifiche delle grandi metropoli italiane e delle città metropolitane, ma anche delle città minori capoluoghi di regione come nel caso della Valle d'Aosta o delle città capoluogo di provincia. Inoltre, non bisogna dimenticare che il concetto di periferia è generato anche dalle aree marginali e dai piccoli comuni che gravitano su aree conurbate in cui l'eccessiva concentrazione dei servizi e delle attività impoverisce i territori generando così desertificazione demografica, sociale, culturale e infrastrutturale. Temi che toccano anche il territori di montagna e delle aree interne". E' quanto dichiara il deputato valdostano Franco Manes, nominato membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

"Per troppo tempo - aggiunge Manes - le periferie sono state abbandonate a loro stesse o peggio, sono diventati luoghi di sperimentazione e non è raro, purtroppo, che siano teatro di episodi di violenza e degrado. Dobbiamo invertire la tendenza: questa è una sfida importante che va assolutamente affrontata con determinazione per restituire sicurezza e decoro agli agglomerati urbani dai più grandi ai più piccoli".