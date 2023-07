Legge elettorale, Rete civica "impegno ora è un auspicio"

"Si sono presi l'impegno di procedere rapidamente ad una riforma elettorale, ma ora quell'impegno si è trasformato in un semplice auspicio. Siamo quasi a metà luglio e l'impegno assunto dalla maggioranza e dalla Lega di elaborare prima della pausa estiva una proposta di legge ampiamente condivisa è del tutto in alto mare". Lo scrive, in una nota, Rete civica - assieme ad Azione Vda - in merito alla riforma delle legge elettorale regionale.

"Non c'è solo la necessità della riforma - si legge - ma anche la sua urgenza. Deve essere approvata entro la fine del 2023, perché se sarà reale e comporterà molte modificazioni nel modo di operare dei partiti. Una riforma incisiva non può essere fatta a ridosso delle elezioni, nell'anno che precede il voto. A maggior ragione se si considera che sulla legge che uscirà dal Consiglio l'ultima parola spetta agli elettori perché è possibile richiedere un referendum popolare di conferma o meno.

Tutto questo richiede tempi adeguati. La scadenza per l'approvazione deve quindi essere quella del 31 dicembre 2023".

"Dalla riunione di ieri della Prima Commissione - conclude la nota - non sono però venuti segnali incoraggianti: 'si auspica' di riuscire a rispettare la tempistica di fine anno per l'approvazione della legge".