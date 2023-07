Lega, Boldi avverte "mal di pancia interni? passeranno"

"Mal di pancia interni? Passeranno. Sulla legge elettorale c'è stato un confronto, non tutti erano d'accordo, ma non sull'unità del centrodestra bensì c'erano dei distinguo su alcuni punti del testo. Il direttivo, composto da me, dalla senatrice Spelgatti e dal consigliere Sammaritani, ha ascoltato tutti e poi ha deciso". Lo ha detto all'ANSA Marialice Boldi, segretario regionale della Lega Vallée d'Aoste, in merito alle 'frizioni' all'interno del partito dopo l'accordo nel centrodestra per la riforma della legge elettorale.

"Siamo sempre stati capaci di trovare una sintesi - ha aggiunto - perché nel nostro partito, che è grande e strutturato, da sempre esiste il confronto. Poi però esiste un direttivo a cui competono la scelta politica e la decisione definitiva. E noi abbiamo deciso di seguire una precisa linea politica".