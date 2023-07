Direttore Usl Vda, mercato privato in sanità non funziona

"I cosiddetti 'gettonisti' sono la conseguenza di un problema a monte, dell'impossibilità di garantire servizi con il personale reperibile. Si è creato un circolo vizioso perché il mercato privato in sanità non funziona, c'è una corsa al rialzo dei compensi. Questo va interrotto ma non può farlo l'Usl e non può farlo la Regione, credo debba farlo lo Stato". Lo ha detto il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, delineando una fotografia della sanità valdostana.

A fronte di una situazione economica migliore dell'azienda sanitaria regionale rispetto alla media italiana, Uberti ha evidenziato alcuni punti critici legati alla particolarità della Valle d'Aosta: "Le dimensioni sono ridotte, abbiamo una Usl che nel resto di Italia è un distretto ma i costi fissi sono uguali e altissimi perché alcune funzioni vanno attivate al di là del numero dei abitanti".