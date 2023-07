Carceri: Sappe denuncia, agente aggredito da detenuto

(ANSA) - AOSTA, 07 LUG - "Nel carcere di Brissogne (Aosta) un detenuto italiano che stava uscendo ai passeggi, giunto in rotonda si è rifiutato di scendere e anche di rientrare in camera, prendendo dapprima ad insultare l'agente in servizio per poi aggredirlo con schiaffi e pugni al volto. Il detenuto è stato contenuto da altro personale e condotto in infermeria". La denuncia arriva dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria, che aggiunge: "Non passa giorno dove i poliziotti in servizio nel distretto Piemonte Valle d'Aosta non siano vittime di episodi violenti da parte dei ristretti. Tutto ciò è sconcertante, soprattutto per l'inerzia e la mancanza di provvedimenti da parte degli organi preposti dell'Amministrazione Penitenziaria. Non sono più rinviabili azioni risolutive che pongano fine a tali azioni violente.

Quanto può resistere ancora il personale della Casa Circondariale di Aosta, in emergenza ormai ogni giorno? E quando si decideranno i nostri Uffici ministeriali a prendere provvedimenti". (ANSA).