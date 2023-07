Rifiuti, cresce la raccolta del vetro in Valle d'Aosta

Migliora la raccolta del vetro in Valle d'Aosta, in linea con il balzo in avanti a livello nazionale del tasso di riciclo. Lo comunica il Consorzio per il recupero del vetro, precisando che nella regione alpina la raccolta ha registrato un +4,2%, passando dal 76,6% nel 2021 all'80,8% nel 2022. In dettaglio ogni valdostano ha raccolto e avviato al riciclo 55,2 chili di vetro nel 2022, in crescita rispetto ai 54,3 chili/abitante del 2021 e superiore alla media delle regioni del Nord, che si fermano a 48,9 chili per abitante.