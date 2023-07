Legge elettorale, su testo centrodestra "scogli giuridici"

"Non nascondo sin d'ora le difficoltà giuridico-costituzionali per raggiungere un compromesso soddisfacente". Lo scrive, in una nota, il professor Giovanni Boggero, docente dell'Università di Torino, incaricato di "perfezionare" una proposta di legge elettorale condivisa dal centrodestra valdostano, "Mi è stato affidato - scrive - l'incarico di emendare il testo da me già originariamente predisposto per il gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste".

"La Lega Vallée d'Aoste, nel ribadire che è stata trovata piena intesa sui principi cui ispirare una nuova proposta di legge elettorale condivisa dalle forze del centrodestra valdostano, sta lavorando sugli aspetti tecnici correlati a tali indicazioni politiche, ma le questioni tecniche non inficiano, in alcun modo, le convergenze trovate all'interno del centrodestra". E' quanto si legge in una nota del direttivo della Lega Vda in merito alla legge elettorale.