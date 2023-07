Legge elettorale, Rini "superflue critiche tecniche"

"Trovo superflue le entrate a gamba tesa tecniche che non hanno nulla a che vedere con il percorso politico tramite cui abbiamo trovato una sintesi". Lo dice la coordinatrice di Forza Italia, Emily Rini, in merito alla proposta di legge elettorale del centrodestra. "Con l'ausilio di avvocati, tecnici e giuristi troveremo la formula migliore per esplicitare i punti di accordo che abbiamo trovato. La nostra è una sintesi in cui nessuno ha rinunciato a nulla" e "ci sono norme identiche a quelle che stiamo immaginando in tante regioni, funzionano e hanno dato governi stabili, produttivi e apprezzati", prosegue Rini.

"Forza Italia ha presentato una legge in accordo con Fratelli d'Italia che prevede l'elezione diretta del presidente della Regione e siamo ancora fermamente convinti che quella sia la strada migliore. Però siamo anche consci che noi abbiamo due consiglieri regionali e in questo momento Fdi non è rappresentato il Consiglio regionale. Non siamo così supponenti da voler fare delle crociate politiche solo per mettere la bandierina e farci campagna elettorale. Siamo consapevoli che dobbiamo mettere le idee migliori a fattor comune e trovare una sintesi", conclude la coordinatrice.