Lega denuncia, "rischia di saltare Marché Vert Noel"

"L'appalto pubblico per la gestione del Marché Vert Noël alla data della scadenza del 30 giugno non ha visto alcuna offerta presentata, ad ulteriore riprova dell'incapacità dell'attuale governo comunale di gestire qualsiasi cosa non sia l'ordinaria amministrazione, oltreché di ascoltare i suggerimenti". Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare della lega Vda al Comune di Aosta, sottolineando che "si è perso nuovamente tempo e denaro ed ora sarà necessaria una vera e propria corsa per evitare di far saltare la manifestazione".

"Le non poche perplessità, nutrite in merito alla scelta del Comune di Aosta di esternalizzare il Marché Vert Noël, si sono evidentemente concretizzate. L'auspicio è che il vero obiettivo non sia, come d'abitudine, procedere a un affidamento diretto o alla coprogettazione a qualche cooperativa amica, che sarebbero un ulteriore danno per un brand, quello del Marché Vert Noël, nato dalla professionalità di dirigenti e dipendenti comunali da quindici anni a questa parte e che dovrebbe semplicemente rendere più attraente ed accogliente il capoluogo regionale durante le festività natalizie".