Traforo M.Bianco, Testolin "valutare lo stato del tunnel"

"Bisognerà valutare nei prossimi due anni se questo tunnel è solo malato o è gravemente ammalato o è solo un po' vecchio perchè dopo 60 anni necessita di un minimo di manutenzione. Abbiamo avviato confronti a livello ministeriale, dalla parte italiana e dalla parte francese, con interlocuzioni per perorare la nostra causa e trasmettere l'esigenza di avere un raddoppio di questa via di comunicazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo al convegno "Edilizia, mobilità e sviluppo nel Nord Ovest", organizzato dall'Ance alla Skyway di Courmayeur.

"Abbiamo messo sul piatto degli studi - ha aggiunto - che ci hanno indicato che non c'è una discriminante dal punto di vista ambientale. Pensare di non curarsi della situazione del Monte Bianco in un contesto di analisi di quelle che sono le vie transfrontaliere che ci portano alla Francia e pensare che possa essere tutto riassorbito dal tunnel del Frejus non credo sia un bene per la comunità nazionale: si fa sicuramente del male a due realtà, una che perde la possibilità di attraversare le Alpi e l'altra perché sarebbe sovraccaricata".