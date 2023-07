Legge elettorale, accordo centrodestra per testo condiviso

"Le forze del centrodestra della Valle d'Aosta hanno riunito segreterie e gruppi consiliari con l'intento di affrontare il tema della legge elettorale. Il tavolo ha trovato l'accordo ed ha unanimemente deciso di lavorare per perfezionare la definizione di una proposta di legge condivisa che possa dare alla Valle d'Aosta un governo finalmente stabile e duraturo, tenendo conto delle diverse sensibilità delle forze politiche coinvolte". E' quanto si legge in una nota firmata da lega Vda, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc. "Contestualmente alla definizione e al deposito della nuova proposta di legge condivisa - prosegue - si procederà al ritiro delle proposte di legge presentate in precedenza".