Dimostrazioni e laboratori, l'artigianato entra in albergo

Dimostrazioni dal vivo di artigianato valdostano e laboratori per adulti e bambini negli alberghi valdostani. E' quanto prevede una collaborazione tra l'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta e 'L'Artisanà', marchio dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (Ivat), l'ente regionale che si occupa di tutela e valorizzazione dell'artigianato tradizionale valdostano.

Il progetto consiste nella possibilità per gli albergatori di offrire ai propri clienti delle "Esperienze d'Artigianato" tenute da artigiani locali. "Durante le dimostrazioni - è spiegato in una nota - l'ospite potrà assistere dal vivo alle differenti fasi di ideazione e produzione di un oggetto, osservando i movimenti delle abili mani artigiane nel momento del creare, mentre durante i laboratori potrà realizzare in prima persona un manufatto da custodire poi con sé".

Il progetto "si inserisce in una prospettiva più ampia ed in linea con la sensibilità attuale che ricerca nelle vacanze in montagna non soltanto un momento di svago o di riposo, ma anche e soprattutto la possibilità di viversi appieno l'esperienza, motivo per cui si parla appunto di turismo esperienziale: si tratta di un turismo lento, non di massa, che riconosce il valore qualitativo intrinseco di questa proposta". "Con quest'iniziativa - osserva il presidente dell'Adava, Luigi Fosson - riusciremo a far vivere ai nostri ospiti un'esperienza autentica della cultura e tradizione valdostana".