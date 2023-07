Chambre valdotaine, Roberto Sapia confermato presidente

Roberto Sapia è stato confermato presidente della Chambre valdotaine. Lo ha nominato il nuovo Consiglio della Camera di commercio valdostana appena insediatosi.

Eletto per la prima volta nel Consiglio camerale nel 2008, Sapia attualmente è anche Presidente della Cna Valle d'Aosta. Dal settembre 2021 ha assunto la guida della Chambre a seguito delle dimissioni di Nicola Rosset con il quale svolgeva il ruolo di Vice Presidente.

"Piero Roullet, Pierantonio Genestrone e Nicola Rosset - ha detto nel discorso di insediamento - grazie al loro impegno e alla loro abnegazione hanno tracciato un cammino che spetta ora a noi proseguire e di questo dobbiamo essere loro grati. Le sfide per il futuro ci vedranno impegnati su diversi campi, dalla doppia transizione verde e digitale all'internazionalizzazione, dalle infrastrutture a nuove possibili competenze da svolgere. Per vincerle sarà necessario proseguire nella politica di collaborazione e di costante confronto con le imprese e le Associazioni di categoria, che sono l'anima della Chambre, per elaborare e mettere in campo progetti ed iniziative capaci di rispondere al meglio alle loro reali esigenze".

Oltre al Presidente Sapia, fanno parte del Consiglio camerale anche Franco Accordi, Clara Acerbi, Guido Bertolin, Davide Boccato, Ermanno Bonomi, Graziano Dominidiato, Chiara Maria Fabbri, Claudio Ferrato, Ferruccio Fournier, Wilma Gaillard, Elio Gasco, Leopoldo Gerbore, Danilo Grivon, Alessio Nicoletta, Nicola Pau, Françoise Pennacchioli, Monica Pirovano, Cristiano Revil, Francesco Turcato, Elena Vesan ed Elena Francesca Vittaz.