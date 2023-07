Cade in un buco su un nevaio, escursionista in salvo

Un escursionista sudcoreano è stato tratto in salvo nella serata di martedì dopo che era caduto su un nevaio in val Ferret, sopra Courmayeur. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. L'uomo è caduto per 5/6 metri in un buco apertosi al suo passaggio, finendo nell'acqua. I soccorritori si sono infilati nella fessura, hanno imbragato l'escursionista e lo hanno tirato fuori. Era in stato di ipotermia ed è stato trasportato in ospedale: dopo le cure è stato dimesso.