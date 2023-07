Arriva il grande jazz con AostaClassica Workshop

AostaClassica Workshop, la rassegna musicale dell'estate, dal 12 al 19 luglio porterà ad Aosta una serie di concerti jazz oltre masterclass dirette dal sassofonista Andy Sheppard. Si inaugura la rassegna il 12 luglio alla Cittadella, con un concerto dove si esibiranno i docenti delle varie masterclass che si terranno per tutta la settimana.

Tra i gruppi sul palco ci saranno: i Combo Jazz Sfom, il Vivaldi Jazz Quintett, FastYle, Misterioso Quartet e ancora Always Know Quartet, Board Quartet e il Ggbc Jazz. Il 19 luglio chiuderà il festival alla Cittadella il Barbera Quartet.

''Ci sono una serie di concerti diffusi in varie parti della città - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Samuele Tedesco - con l'obiettivo di portare la musica sul territorio cittadino. Ma anche quello di fare formazione tra i giovani con le masterclass dirette da un sassofonista come Andy Sheppard''.