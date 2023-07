Variante di Etroubles, il termine dei lavori atteso a fine 2025

"L'opera principale è la galleria di Etroubles, lunga 3.800 metri, di cui 870 ancora da scavare: sono le attività più complesse dal punto di vista della cantierizzazione. Contiamo di completare i lavori secondo i termini contrattuali, entro la fine del 2025, anche di accelerare per dare fruibile l'opera alla comunità locali nel più breve tempo possibile". Così Matteo Castiglioni, commissario straordinario del governo, in occasione di un sopralluogo del viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi al cantiere della variante di Etroubles e Saint-Oyen, lungo la strada statale 27.

I lavori sono stati consegnati nell'aprile scorso all'impresa D'Agostino, che si occupa anche di altri cantieri per Anas.

L'investimento è 127 milioni di euro. Iniziati nel 2011, avrebbero dovuto concludersi nel 2016. Ma problematiche relative a dissesti del terreno avevano rallentato il cantiere e poi l'allora impresa appaltatrice, la Lauro, in situazione di difficoltà, nel 2016 aveva chiesto al tribunale di Vercelli il concordato preventivo. L'Anas si è quindi messa al lavoro per un progetto di completamento della variante. Negli anni i sindaci dei due comuni coinvolti si sono rivolti più volte ai ministri delle Infrastrutture per ottenere risposte. "I problemi di venute d'acqua - ha spiegato Castiglioni - sono stati affrontati a livello di progetto esecutivo e quindi gran parte delle lavorazioni prevedono i sistemi di captazione delle acque e di smaltimento delle stesse, in modo da evitare le criticità che avevano caratterizzato l'appalto precedente". Al riguardo della captazione delle acque, Rixi ha aggiunto: "Dal mio punto di vista ci potrebbe essere un riutilizzo dell'acqua, che sembra di ottima qualità", a scopo "idrico civile e per dare in parte l'acqua alla valle".