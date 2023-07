Rixi, dialogo più facile con la Svizzera che con la Francia

"Il tema del traforo Monte Bianco, il tema della Torino Lione, il tema del Col di Tenda, sono tutti temi che dobbiamo discutere insieme ai francesi a livello nazionale per trovare una condivisione sulla gestione dei traffici, sui valichi delle Alpi occidentali e di parte delle Alpi centrali. Evidentemente per noi oggi paradossalmente è più facile dialogare con la Svizzera che con la Francia, che è un paese comunitario". Così il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, a margine di una visita al cantiere della variante di Etroubles, lungo la strada statale 27. Commentando l'impegno della Regione Valle d'Aosta per dialogare con le autorità francesi a riguardo del traforo del Monte Bianco, Rixi ha detto: "Io sono in contatto con il ministro degli Esteri Tajani, ho parlato anche con l'ambasciatore francese al G7. Il tema nostro è di tenerlo a un livello nazionale perché so che il tunnel del Monte Bianco in Valle d'Aosta è particolarmente importante, ma è importante per tutta l'economia del nord-ovest del Paese. Sono temi a mio avviso che hanno bisogno di un livello superiore, se vogliamo riuscire a trovare una soluzione".

Riguardo al confronto con la Francia "io mi auguro - ha aggiunto Rixi - che nei prossimi mesi, a forza di continui contatti, riusciremo a convincere che non c'è una voglia di prevaricazione da parte nostra ma una voglia di condivisione di un futuro dell'arco alpino, che secondo me è un grande patrimonio dell'umanità, bisogna preservarlo, bisogna però fare delle cose che siano razionali. Perché se noi blocchiamo il Monte Bianco quattro mesi l'anno per 18 anni e non risolviamo i problemi legati alla sicurezza e alla circolazione nel tunnel, a mio avviso facciamo un errore".