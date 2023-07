Pic-nic al Puchoz per la chiusura del progetto Bread&Roses

Si concluderà sabato 14 luglio al parco Puchoz di Aosta, con l'evento dal titolo 'Musica e picnic al Parco', il progetto Bread&Roses iniziato a maggio: 40 incontri per promuovere una corretta alimentazione e i suoi effetti sulla salute ma anche sull'ambiente. Promosso da Ministero del Lavoro, Regione Valle d'Aosta, Csv e Fondazione Comunitaria, Bread & Roses ha visto la partecipazione ai vari eventi di oltre 500 cittadini, tra bambini, famiglie e adulti. Tavole rotonde, serate informative, laboratori di cucina e corsi di Mindflulness sui temi dell'alimentazione consapevole, locale, sostenibile ma anche sul rispetto per la terra e gli animali e lotta contro lo spreco di cibo. L'ultimo appuntamento sarà un aperitivo al parco - ai partecipanti verrà offerto un aperobox contenente verdure, formaggi, salumi, dolci il tutto accompagnato da un vino valdostano e da succo di mele - durante il quale si esibiranno il coro Ali e Ali e il gruppo Tamtando. Gli eventi sono stati realizzati grazie al lavoro sinergico di: associazione per la lotta all'ictus celebrale Alice, associazione agricoltura biologica e biodinamica della Valle d'Aosta, Libertas e Valle Virtuosa. ''È stato un percorso che ha rappresentato un grande esempio dio coprogettazione tra associazioni - commenta Claudio Latino, presidente del Csv - e che ha avuto come obiettivo promuovere una sana alimentazione soprattutto tra le fasce più fragili, ma anche valorizzare il territorio e dove i cittadini sono stati i protagonisti''.