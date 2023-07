Monterosa Ski investe 11 milioni per innevamento e sicurezza

Un investimento di oltre 11 milioni di euro per rendere il grande comprensorio della Monterosa Ski (51 piste e 28 impianti di risalita nelle 3 valli di Champoluc, Gressoney e Alagna) "non solo tra i più competitivi a livello internazionale ma anche sicuro e sostenibile, rispettando le montagne che lo ospitano". Il piano di investimenti riguarda il potenziamento dell'innevamento artificiale, la messa in sicurezza e l'ammodernamento dei collegamenti tra gli impianti, la creazione di bacini di accumulo d'acqua.

Tra le novità in corso di realizzazione c'è anche la nuova pista di slittino Murmeltier a Gressoney-La-Trinité, lunga 550 metri e dedicata alla discesa con slittini in legno, completa di innevamento programmato e illuminazione per le attività in notturna. Poi c'è la sicurezza degli impianti, "al primo posto delle nostre voci di spesa - spiega Franco Torretta, direttore tecnico di Monterosa spa - e aspetto fondamentale da cui derivano, a pioggia, gli altri investimenti volti a migliorare l'esperienza dell'utente sulle nostre piste".

Riguardo all'acqua - necessaria per l'innevamento artificiale - Monterosa vuole realizzare due bacini di accumulo, uno a Champoluc (capacità di circa 120.000 metri cubi) e uno a Champorcher (un lago di 16.000 metri cubi).