Monte Bianco, Rixi "convincere francesi sul raddoppio"

"Stiamo cercando di convincere i francesi a fare la seconda canna" del traforo del Monte Bianco. Così il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi a margine di una visita al cantiere della variante di Etroubles, lungo la strada statale 27, nella valle del Gran San Bernardo. "Speriamo che i francesi capiscano che fare la seconda canna, visto che la direttiva europea sulle gallerie è nata dall'incidente del Monte Bianco e che fino a quando non si fanno due sensi di marcia in gallerie diverse non risolvi quel problema. Oltretutto con i nuovi mezzi che avremo, le auto elettriche, i camion a idrogeno, la cosa diventa ancora peggiore. Il tema di cui abbiamo bisogno per garantire la sicurezza della circolazione, anche a traffico invariato come numeri, è la seconda canna. Per togliere anche le code in entrata e uscita". Per la Valle d'Aosta "avere tre mesi e mezzo di chiusure per 18 anni diventa pesante. Quindi vediamo un attimo, ne ho parlato a vari livelli. Ora vediamo se" prima di settembre "riusciamo a trovare qualcosa di condiviso".