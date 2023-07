Cva, da Bpm una linea di finanziamento da 100 milioni

"Banco Bpm sostiene l'attività della Compagnia valdostana delle acque (CVA) grazie a una linea di finanziamento per complessivi 100 milioni di euro. I fondi messi a disposizione tramite il finanziamento saranno destinati a supportare la gestione ordinaria, del circolante e a sostenere i piani di investimento previsti dalla Cva a seguito dell'approvazione del piano strategico 2023-2027". E' quanto si legge in una nota dell'azienda valdostana che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

"La partnership con il gruppo Bpm rappresenta per noi un importante fattore abilitante della gestione e dei piani di sviluppo aziendale. Sostenere il piano di Cva significa sostenere la transizione energetica in ragione delle caratteristiche di Cva quale operatore interamente rinnovabile e la sua comunità di riferimento quale Community company della Valle d'Aosta" dichiara Giuseppe Argirò, ad del gruppo Cva.

"Siamo veramente soddisfatti - commenta Gianluca Colombo, responsabile Mercato Corporate Nord-Ovest di Banco Bpm - di poter rafforzare ulteriormente la nostra relazione con la Cva.

Si tratta di un rapporto che ci vede a fianco d'un gruppo che è nato e si è sviluppato fondandosi sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. La Cva oggi è una realtà capace di crescere e innovare, in un settore chiave come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili, rispondendo concretamente alle esigenze della comunità".