Aosta Pride, Pd "battaglie per i diritti non si fermano"

"Le battaglie per i diritti di tutte e tutti non si fermano e continueranno fino a che la nostra società non smetterà di discriminare. Il Partito Democratico della Valle d'Aosta si impegna quotidianamente a fare tutto ciò che è possibile per far sì che la lotta alle discriminazioni non si arresti". E' quanto si legge in una nota del Pd che commenta la sentenza del Tar di Aosta che respinge il ricorso della Lega Vda sul patrocinio del Comune all'Aosta Pride. "E' una bella notizia - prosegue il Pd - che segna la fine di una triste pagina della Valle d'Aosta, che ha visto una Lega pronta a nascondersi dietro un ricorso, ma apertamente contro i diritti".