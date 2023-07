Rete civica, Cva è pubblica ma senza controllo pubblico

"Siamo al paradosso che Cva è una società totalmente pubblica, ma senza alcun controllo pubblico".

Lo scrive Rete civica in una nota, commentando il Piano strategico-industriale della Compagnia valdostana delle acque 2023-2027. "Un piano che prefigura una grande crescita nei prossimi cinque anni, in particolare con un forte incremento della produzione da fotovoltaico ed eolico", elaborato però "senza che il principale organo di autogoverno della comunità valdostana, il Consiglio regionale, possa dire una parola".

Secondo Rete civica il piano di Cva "ignora totalmente il 'Piano energetico ambientale della Valle d'Aosta al 2030', e il gruppo "programma badando al profitto aziendale, e non a quello che è utile per la comunità". Inoltre "è assente nei documenti di Cva anche un serio ragionamento sul rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni d'acque".

Nonostante i "risultati da record, con fatturato e ricavi raddoppiati rispetto agli anni precedenti ed un utile netto cresciuto del 23% rispetto al 2021", scrive Rete civica, "in realtà la produzione di energia elettrica da parte di Cva nel 2022 è diminuita" dato che "in due anni" si è "ridotta di un terzo". Il che significa che "le famiglie e le imprese che hanno comprato energia da Cva, in Valle d'Aosta e fuori dalla Valle, hanno pagato di più". Questo "non è un fenomeno che riguarda solo Cva, ma concerne tutte le compagnie elettriche. Noi riteniamo, però, che Cva non abbia fatto abbastanza per il contenimento dei prezzi ai clienti e che, come avevamo evidenziato in apposite iniziative alla fine dello scorso anno, lo sconto praticato alle utenze valdostane non sia adeguato".