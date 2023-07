Incendio boschivo a Sarre, interviene anche l'elicottero

Un incendio boschivo è divampato stamane sulla collina di Sarre. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero per effettuare lanci d'acqua.

"Il rogo è partito a monte del complesso Oasi verde, in frazione Arensod. Tendeva a salire, fortunatamente non c'era vento in quel momento. E' stato tenuto sotto controllo e ora sono in corso i lanci d'acqua con l'elicottero. I danni sono stati limitati", spiega il sindaco, Massimo Peppelin. L'intervento si è concluso nel pomeriggio.