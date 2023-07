Escursionista portata in ospedale dopo aver mangiato dei funghi

Una ragazza di nazionalità francese è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per i forti dolori all'addome accusati dopo aver mangiato dei funghi. La giovane era in tenda con un'amica nella zona dei laghi Pinter, nel territorio di Champoluc, a quasi 2.700 metri di quota, lungo l'Alta via numero 1.

La chiamata alla Centrale unica del soccorso (Cus) è arrivata intorno alle 2 di notte. L'elisoccorso del Piemonte, a cui si è rivolta la Cus, non è potuto intervenire per problematiche tecnico-logistiche. Così all'alba l'elicottero del Soccorso alpino valdostano, che non è abilitato al volo notturno, è decollato dall'aeroporto di Saint-Christophe per recuperare la giovane e trasportarla all'ospedale Parini di Aosta.