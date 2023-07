Cva, tornano le visite in sei centrali e nelle diga di Bionaz

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - Dopo un periodo di stop dettato dall'emergenza pandemica, il Gruppo Cva riapre la possibilità di visitare alcune delle sue centrali idroelettriche con una procedura di iscrizione online sia per le visite estive, dedicate ai privati, sia per le visite che le scuole potranno effettuare da settembre a giugno.

"Considerata - sottolinea Cva in una nota - l'importanza dell'educazione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente delle generazioni future, la possibilità di visitare le centrali idroelettriche, dislocate sul nostro territorio, si pone all'interno di un insieme più ampio di manifestazioni estive e di attività proposte alle scuole durante l'anno, da parte del Gruppo, consentendo a chi lo desideri di vivere in prima persona il processo di generazione dell'energia idroelettrica che caratterizza la nostra azienda e la realtà valdostana".

Le visite estive sono gratuite, come anche quelle richieste dalle istituzioni scolastiche valdostane. I visitatori saranno accompagnati da guide escursionistiche naturalistiche abilitate, che illustreranno il funzionamento delle centrali e racconteranno come si produce l'energia elettrica idroelettrica.

Gli impianti visitabili saranno la diga di Place Moulin (Bionaz) e le centrali di Valpelline, Gressoney, Lillaz (Cogne), Maën (Valtournenche), Pont-Saint-Martin e Champagne 1. Per scoprire le date e prenotare la visita si può visitare la pagina web dedicata (www.cvaspa.it/visite-impianti). (ANSA).