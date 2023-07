Casinò di Saint-Vincent, a Finaosta lo studio per il rilancio

Uno studio per elaborare le linee guida volte al "rilancio" della casa da gioco e dei servizi alberghieri della Casinò de la Vallée spa, oltre che a una "migliore governance della società, successivamente alla chiusura del concordato, alla luce delle esigenze in termini di ottimizzazione e di efficienza della casa da gioco". E' l'obiettivo dell'incarico conferito dalla giunta regionale a Finaosta.

Alla fine dello scorso maggio, la Casinò de la Vallée spa, partecipata al 99,6% dalla Regione Valle d'Aosta, ha approvato il bilancio 2022, con un risultato positivo - riporta il sito specializzato gioconews - di 8.374.831 euro, "al di sopra delle previsioni del piano concordatario che prevedeva un utile pari a 8.062.115 euro".

Il piano di concordato in continuità prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e "un soddisfacimento in misura, almeno, pari all'80%, per i creditori chirografari", entro il 2024.