Aosta Pride, Tar "l'Arcigay non fa propaganda ideologica"

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - "I valori di libertà, di uguaglianza e di solidarietà che l'Associazione" Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda "si propone di perseguire mediante le attività di interesse generale" e "richiamate" nello "statuto associativo" sono "astrattamente idonee ad escludere la sussistenza di reconditi fini di propaganda ideologica o elettorale che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, sarebbero stati surrettiziamente perseguiti dal Comune con lo strumento del patrocinio, in luogo dei dichiarati fini di inclusione sociale, di solidarietà e di non discriminazione". Così la sentenza del Tar della Valle d'Aosta, dichiarando infondato il ricorso della Lega Vda volto ad annullare il patrocinio e il contributo da 9.500 euro concessi ad Arcigay dal Comune capoluogo per gli eventi dell'Aosta Pride 2022.

L'iniziativa va "qualificata come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione, per cui il patrocinio comunale, alla stessa concesso, si rivela coerente con i requisiti" del regolamento dell'ente locale. Secondo il Tar "la qualificazione di un manifesto di intenti come 'politico' e l'adesione ad esso di partiti e di movimenti politici non sono infatti elementi idonei a trasformare un'attività di promozione di 'politiche' sociali inclusive e non discriminatorie in attività politica in senso proprio, che è quella attraverso la quale i singoli ed i gruppi concorrono a determinare il funzionamento delle istituzioni democratiche (cosiddetta partecipazione istituzionale)". (ANSA).