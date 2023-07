Aosta Pride, il Tar respinge il ricorso della Lega Vda

Il Tar della Valle d'Aosta ha in parte dichiarato estinto e in parte respinto il ricorso con cui la Lega Vda chiedeva l'annullamento del patrocinio concesso dal Comune capoluogo all'Aosta Pride del 2022.

L'amministrazione comunale aveva erogato un contributo di circa 10 mila euro a sostegno della due settimane di eventi, culminati nella parata dell'8 ottobre scorso. La sfilata festosa ad Aosta, la prima del genere nella regione alpina, aveva richiamato oltre 3.000 partecipanti.

"Il regolamento comunale sui patrocini impedisce al Comune di Aosta di patrocinare eventi a carattere politico", aveva detto nell'ottobre scorso Paolo Sammaritani, avvocato e consigliere regionale della Lega, che aveva depositato il ricorso insieme al legale Massimo Balì.

Il Comune di Aosta era assistito dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo. Si era costituita in giudizio anche l'associazione Arcigay Valle d'Aosta, assistita dai legali Valeria Fadda e Alessio Ansermin.