Zangrillo, traforo del Monte Bianco è strategico per l'Italia

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - "Con la presidente Emily Rini negli uffici del traforo del Monte Bianco. Un incontro operativo, presente anche il direttore Geie, Riccardo Rigacci, per conoscere da vicino una infrastruttura strategica non soltanto per la Valle d'Aosta e il Nord Ovest, ma per l'Italia intera".

Così su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

La galleria che collega Italia e Francia negli ultimi mesi è salita alla ribalta delle cronache a causa delle ripercussioni per le chiusure al traffico, legate ai lavori di rifacimento della volta. La società mista di gestione (Geie) ha previsto stop di 3-4 mesi all'anno fino al 2041, in alternativa una chiusura totale per tre anni. La prima interruzione scatterà dal 4 settembre al 18 dicembre del 2023 per consentire di allestire un cantiere-test in modo da valutare la "migliore metodologia operativa per il prosieguo delle opere". (ANSA).