Tariffe di sosta ad Aosta, Lega 'ora cancellare gli aumenti'

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Il gruppo consiliare Lega del Comune di Aosta interviene sul tema della tariffe per la sosta, chiedendosi se la volontà espressa dal sindaco Gianni Nuti di non aumentarle sia "un impegno concreto o una promessa da marinaio".

"Nell'ultima seduta del Consiglio comunale, il gruppo Lega - si legge in una nota - ha presentato una mozione che chiedeva di non aumentare le tariffe per la sosta nella città di Aosta, come previsto dal Piano della mobilità sostenibile. La Lega è infatti contraria alla guerra dichiarata da questa amministrazione alle macchine e ai loro possessori, considerando che questi aumenti colpiranno direttamente cittadini e attività commerciali. Il sindaco e la sua maggioranza hanno deciso di bocciare la proposta, ma durante il suo intervento, pur se a parole, il sindaco ha preso l'impegno di non aumentarle".

"Come dice un vecchio adagio - prosegue la nota - verba volant, scripta manent, poiché sul piano per la mobilità gli aumenti rimangono. Quindi a fronte di questa presenza sul piano attendiamo che dalle parole espresse dal sindaco in Consiglio si passi ai fatti, con la cancellazione degli aumenti dal documento relativo. Se questo avverrà riconosceremo l'affidabilità di quanto espresso, se invece quel pezzo di piano rimarrà, prenderemo atto della promessa da marinaio". (ANSA).