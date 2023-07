Ponte di Chevril, iniziati i lavori di rifacimento

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Sono stati avviati i lavori di rifacimento del ponte lungo la strada regionale 47 di Cogne, in località Chevril, nel comune di Aymavilles, per un importo di 5 milioni e 900 mila euro. Lo comunica l'assessorato regionale delle Opere pubbliche, territorio e ambiente.

Dopo la procedura di appalto, l'intervento è stato affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla Costruzioni stradali Bgf srl di Issogne. La fine dei lavori - finanziati dallo Stato con 5,1 milioni e dalla Regione per 800 mila euro - è prevista alla fine del 2024.

Per la realizzazione delle opere sarà istituto un senso unico alternato gestito da impianto semaforico 'intelligente' con l'obiettivo di limitare i disagi, ottimizzando i tempi di attesa in coda. Il semaforo nel periodo dal 12 al 20 agosto 2023 verrà rimosso per ripristinare la regolare circolazione.

L'intervento si è reso necessario a seguito della puntellatura, eseguita in somma urgenza nel dicembre 2018, del ponte ad arco in cemento armato realizzato nel 1959, che aveva evidenziato gravi problematiche strutturali; nel secondo semestre 2019 era stata realizzata una variante provvisoria.

L'opera appena avviata prevede la costruzione di un nuovo ponte, con una luce di circa 52 metri e una larghezza di 12 metri. Saranno svolti interventi agli imbocchi del ponte, con la realizzazione, in sinistra orografica, di una barriera paramassi, la risoluzione delle interferenze con gli impianti esistenti oltre che l'esecuzione di opere di protezione idraulica. (ANSA).