Maquignaz, non vendiamo una salita in funivia ma un'esperienza

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - "Sembra che le tariffe siano veramente eccessive, ma vorrei specificarlo molto bene: noi non vendiamo una salita in funivia. Vendiamo un'esperienza, che è completamente diversa dal salire su un impianto a fune in tutta Italia. Qua si sale su un impianto e si vive un'esperienza completamente diversa, a 3.800 metri, attaccati al ghiacciaio e quindi credo che questa spesa valga assolutamente la pena". Così all'ANSA Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della Cervino spa, dopo l'inaugurazione della funivia svizzera Testa Grigia - Piccolo Cervino, che ha completato il 'Matterhorn alpine crossing', il collegamento tra Zermatt e Cervinia aperto a tutti, anche ai non sciatori.

La tariffa per il viaggio di sola andata da Cervinia a Zermatt è di 156 euro (78 euro per gli under 16 e gratis per gli under 9), di 240 euro compreso il ritorno (120 euro per gli under 16 e gratis per gli under 9). Cifre che si dimezzano se si sceglie di arrivare alla stazione del Piccolo Cervino, senza scendere a Zermatt.

"Andiamo a toccare una clientela - spiega Maquignaz - che è completamente diversa dagli sciatori. Daremo la possibilità a tutte le persone di poter vivere la montagna in una certa maniera. Salire a 3.800 metri dai 3.400 metri di Plateau Rosa.

Capire cos'è un crepaccio, capire cos'è un ghiacciaio. Da ottobre di quest'anno andremo a chiudere a settembre 2024, avremo 11 mesi di apertura continua".

"Abbiamo avuto - aggiunge - già parecchi riscontri da parte di tour operator che sono in Italia ma che hanno agganci con paesi asiatici che sono interessatissimi a questa connessione.

Perché oltre a vedere questa meraviglia che è il Cervino, hanno la possibilità di cambiare completamente i loro piani di trasporto. Gli asiatici che atterrano a Roma e Milano poi possono tranquillamente passare a Zermatt, prendere il treno, andare a Ginevra e poi completare il loro tour in Europa".

(ANSA).