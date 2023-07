Ferrovie, la stazione di Aosta in un piano di riqualificazione

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - "Alla stazione ferroviaria di Aosta la prima parte di lavori di restyling (innalzamento marciapiedi, restyling pensiline, rifacimento scale ed installazione ascensori) è in corso di realizzazione e sarà conclusa a fine anno. Si procederà quindi con il prolungamento del sottopasso con la contestuale riqualificazione dei relativi accessi urbani, intervento oggetto di una gara lo scorso dicembre in fase di aggiudicazione definitiva. Nei prossimi mesi sarà quindi affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la conseguente realizzazione delle opere. Sarà inoltre indetta una gara per gli interventi di riqualificazione del fabbricato di stazione per poi procedere con l'affidamento e la realizzazione delle opere".

Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana, annunciando interventi per 360 milioni di euro volti alla riqualificazione e al rilancio di oltre 50 stazioni, tra cui quella di Aosta.

(ANSA).