Ex parlamentari Piemonte e Vda, Caveri vicecoordinatore

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Sergio Rogna e Luciano Caveri sono stati eletti all'unanimità rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore dell'Associazione degli ex parlamentari di Piemonte e Valle d'Aosta.

All'assemblea di mercoledì scorso che si è svolta a Torino, nella Sala dei comuni del palazzo della Città metropolitana, hanno partecipato una trentina di soci. In un successivo incontro verrà definito il Comitato di coordinamento, la cui funzione è assunta transitoriamente dai partecipanti all'assemblea.

Nell'occasione è intervenuto Mario Barbi, in rappresentanza della presidenza nazionale, che ha illustrato le iniziative in corso per rilanciare la presenza dell'associazione nel dibattito pubblico sulle questioni della partecipazione politica, della difesa del Parlamento e delle varie ipotesi di riforma istituzionale. Barbi ha ricordato, si legge in una nota, "quanto l'associazione ha fatto e sta facendo a tutela e in difesa della dignità e dei diritti degli ex parlamentari, inclusa la vertenza tuttora non conclusa del ricalcolo retroattivo, cosiddetto contributivo, dei vitalizi, e, inoltre, per la valorizzazione della loro esperienza e per la conoscenza del contributo da loro dato alla vita pubblica".

L'assemblea, ha detto Rogna, "è l'occasione per attuare un efficace collegamento tra quanti di noi intendono ancora mettere la propria esperienza al servizio dell'intera comunità". (ANSA).