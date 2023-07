Cade per 60 metri in una scarpata, ferito un giovane a Doues

Un valdostano di 19 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in una scarpata a Doues. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari dell'ospedale Parini, dove è stato trasportato in elicottero.

La chiamata alla Centrale unica del soccorso è arrivata verso le 20. In base alle prime informazioni raccolte il giovane, dopo aver terminato un torneo di calcetto, era a bordo strada con alcuni amici, quando è caduto per circa 60 metri nella scarpata.

Sul posto il Soccorso alpino valdostano: l'intervento, con l'impiego del verricello, è stato complesso sia per il terreno impervio sia per le condizioni del ferito.