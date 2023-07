Aosta, aggiudicati i lavori al quartiere Dora per 11 milioni

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - E' stata completata l'aggiudicazione dei lavori di tutte le opere previste nel quartiere Dora comprese nel progetto 'Rigenerazione urbana', per impegno di spesa complessivo di poco più di 11 milioni di euro. Si tratta degli interventi finanziati dall'Unione Europea nel quadro del Pnrr (in particolare la missione 5, componente 2 investimento/subinvestimento 2.1).

I quattro progetti prevedono, rispettivamente, la realizzazione di un nuovo tratto stradale congiungente via Lavoratori Vittime del Col du Mont e via Page a Sud della palestra del quartiere Dora (lavori aggiudicati alla Vico srl di Hône per un impegno di spesa di 4.722.478 euro), la costruzione di autorimesse interrate pertinenziali (Immobiliare Triolet snc di Aosta, 3.752.051 di euro), la realizzazione di un parco urbano e di una rete ciclo-pedonale (Gs service Srl di Torino, 1.276.954 di euro) e la costruzione di una rotatoria e di percorsi ciclo-pedonali in via Valli Valdostane (Costruzioni Stradali Bgf srl di Issogne, 1.329.640 euro).

"È stata una corsa contro il tempo - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto - particolarmente impegnativa per la mole e l'eterogeneità degli interventi messi in campo per il quartiere. I quattro progetti di 'Rigenerazione urbana' ci daranno modo non solo di riqualificare una zona strategica, ma anche di migliorare la viabilità 'da' e 'verso' la zona Est di Aosta con la trasformazione di via Berthet da arteria trafficata a tranquilla strada di quartiere adiacente a un parco, a servizi scolastici e sportivi e a una nuova rete ciclo-pedonale". Le opere previste "saranno completate tra il 2024 e il 2025, con inizio dei cantieri nel mese di settembre". (ANSA).