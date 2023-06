Ue, Valle d'Aosta approva sistemi di gestione per Fse e Fesr

Il Governo regionale ha approvato i nuovi sistemi di gestione e controllo del Programma regionale Valle d'Aosta Fse+ 2021/2027 e del Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021/2027, "offrendo così a tutti i soggetti impegnati nei programmi, un quadro di procedure e regole aggiornato per affrontare le sfide della nuova programmazione".

E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione regionale valdostana.

"Le delibere portate all'approvazione del Governo regionale - spiega l'Assessore Luciano Caveri - rispondono all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione dei programmi e la corretta gestione finanziaria, nel rispetto della normativa Ue e nazionale di riferimento, introducendo da un lato una maggiore trasparenza per l'analisi e la valutazione dell'avanzamento della spesa sui Fondi Fse+ e Fesr, dall'altra la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, volto alla centralizzazione dei controlli di primo livello per entrambi i programmi".