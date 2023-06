Le streghe in Valle d'Aosta, conferenza a La Salle

Sarà la Maison Gerbollier di La Salle ad ospitare sabato 8 luglio, alle 18, la conferenza dal titolo "La persecuzione contro la stregoneria medievale in Valle d'Aosta", a cura dello storico Ezio Gerbore e promossa dal Fai. L'evento rappresenta l'occasione per approfondire il tema con la presenza di esperti: "All'inizio del 15/o secolo in Valle d'Aosta si sviluppò una caccia ai seguaci e ai complici del diavolo - si legge nella presentazione - e, in molti casi, vennero accusate di far parte della società malefica le donne che guarivano utilizzando formule magiche tramandate da tempi immemorabili.

L'onda inquisitoria si diffuse rapidamente colpendo un po' ogni parte della Valle, coinvolgendo anche una donna di Derby, sospettata di essere la responsabile della morte di diverse persone".

La conferenza si fonda sull'esame dei verbali originali dei processi e si svolgerà in parte in forma drammatizzata "per offrire una percezione più viva e immediata di un periodo in cui si viveva con una profonda apprensione di venir coinvolti in qualche modo dalle vicende inquisitoriali".