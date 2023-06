Funivia di Cime bianche, Testolin rilancia il progetto

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha rilanciato l'ipotesi del collegamento di Cime bianche in occasione dell'inaugurazione della nuova funivia svizzera Testa Grigia-Piccolo Cervino, che unisce Zermatt a Cervinia per tutto l'anno anche senza sci.

"Oggi vogliamo dimostrare pieno sostegno agli investimenti che verranno sviluppati nei prossimi anni a partire dalla 3s, sulla quale il presidente della Cervino spa Federico Maquignaz e i suoi collaboratori stanno già lavorando e con tutto il sostegno della Valle d'Aosta e dell'Italia per continuare in questa direzione e creare il più grosso comprensorio d'Europa" ha detto.