Pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto, il Comune tira dritto

"Apportare correttivi? Al di là di qualche dettaglio, l'impianto generale non pensiamo che possa essere cambiato. Perché l'impianto generale è questo, poi verrà consolidato in una maniera diversa con i lavori che sono in fase di progettazione definitiva. Per cui si può ipotizzare che quest'anno approviamo il definitivo, nei primi mesi del prossimo anno approviamo l'esecutivo e poi può partire il cantiere per consolidare le due rotonde". Così Corrado Cometto, assessore comunale di Aosta ai Lavori pubblici e alla gestione del territorio. Dichiarazioni in risposta a due mozioni sulla viabilità nella zona dell'Arco d'Augusto - una del gruppo Forza Italia e l'altra del gruppo Lega - che chiedevano di risolvere i disagi legati all'incremento di traffico in via Monte Emilius a seguito dell'istituzione, nel maggio scorso, di una nuova Ztl nell'area a sud del monumento simbolo della città.

"Questo cantiere - ha detto Cometto - è finito. Del prossimo se ne parla nel 2024. E' ragionevole ipotizzare che nel 2025 possa essere, se non finito, quantomeno a buon punto".

Riguardo alle "code e ai disagi", secondo l'assessore comunale "nella visione di voler proteggere il monumento simbolo dal traffico veicolare e valorizzarlo con una piazza degna di questo nome, più pedonale, qualcosa bisogna fare. E' evidente che prima per lo spostamento Nord-Sud c'erano via Garibaldi e via Monte Emilius, ora c'è via Monte Emilius. Non è un incremento esponenziale, è una somma di un traffico più un altro". Cometto ha ricordato che "adesso siamo arrivati all'80% della pedonalizzazione dell'Arco. Prima, con la precedente consiliatura, eravamo al 50%. Entrambe le mozioni sono state respinte con otto voti a favore, 19 astensioni e nessun voto contrario.