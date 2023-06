MusiCogne, Andrea Scanzi e Scarlet Rivera tra i protagonisti

E' giunta alla settima edizione la rassegna 'MusiCogne', che si svolgerà dal 18 al 23 luglio nella nota località turistica valdostana. Tra i protagonisti ci saranno il giornalista Andrea Scanzi, grande appassionato di musica, e la violinista Scarlet Rivera, che il 21 luglio presenteranno lo spettacolo "Le canzoni cambiano il mondo" in piazza Chanoux alle 21: "Una narrazione incalzante, condita da aneddoti, curiosità e cenni storici su come certe canzoni siano diventate icone della musica mondiale".

Il programma della rassegna: il 18 luglio alle 21 in piazza Chanoux Alessandro D'Alessandro, considerato uno dei migliori organettisti diatonici del panorama nazionale; il 19 luglio alle 18 a Maison Dayné Sergio Pugnalin con 'Lautarea', concerto in cui vengono suonati liuti di tutti i tipi; il 20 luglio alle 18 nel giardino della biblioteca Samuele Provenzi, chitarrista specializzato nel repertorio otto-novecentesco; il 21 luglio alle 21 in piazza Chanoux Carlo Pestelli e Federico Bagnasco presentano un "Brassens tradotto in più lingue; il 22 luglio alle 16 in piazza Chanoux Nunzio e Francesco Django Barbieri con un repertorio tra lo swing e il gipsy jazz; il 23 luglio alle 12 nell'area pic nic di Lillaz il saggio conclusivo degli allievi di GuitarCogne.

L'edizione 2023 di MusiCogne "mantiene sempre al centro della sua essenza il rapporto tra musica e territorio: un territorio che a Cogne si snoda tra quello vivo e coinvolgente della comunità e quello del parco, terzo paesaggio indipendente dall'attività umana, dove l'"incolto" è risorsa di bellezza e sopravvivenza".

"E' una manifestazione di nicchia che spinge a conoscere porzioni del nostro territorio attraverso la musica in ambienti particolari" commenta Franco Allera, sindaco di Cogne.