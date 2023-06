Maltempo, allerta gialla in Valle d'Aosta

Il centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica valida per le valli del Gran Paradiso e la dorsale alpina (dalla Valgrisenche all'alta Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco e il Gran San Bernardo).

"La presenza di temporali - si legge - localmente anche di moderata intensità, associata alle condizioni climatiche degli ultimi giorni (elevate temperature in quota, incremento della saturazione dei suoli), potrebbe innescare localizzati dissesti e colate detritiche sui bacini montani".

Sono previsti "dal pomeriggio odierno rovesci diffusi localmente di moderata intensità e a carattere temporalesco.

Temporanea attenuazione tra fine serata odierna e notte, domani nuovi rovesci, più probabili dalle ore centrali, localmente di moderata intensità e a carattere temporalesco".

Gli scenari di allerta sono di "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".