In bici contro un furgone, bambino ferito è fuori pericolo

E' sveglio e cosciente il bambino di sette anni di Roisan ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa. I medici hanno sciolto la prognosi e il piccolo è uscito dal reparto di terapia intensiva per essere trasferito in chirurgia.

Aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico.

In sella a una bicicletta a Roisan, era finito contro un furgone. La polizia ha ricostruito che si trovava con altri coetanei quando, in prossimità di un semaforo di un cantiere, si è scontrato con il mezzo.

Il conducente ha dichiarato di essere partito con il semaforo verde e di essersi trovato davanti il piccolo ciclista, che aveva urtato con la bici contro il paraurti prima di cadere.

Dopo essere stato stabilizzato all'ospedale Parini di Aosta, il bambino è stato trasferito a Torino.